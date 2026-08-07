El monólogo de Antonio Pagudo sobre las rupturas de pareja: las señales que nunca vemos venir

Antonio Pagudo convirtió en El Club de la Comedia una ruptura sentimental en una desternillante guía para detectar que una relación se acaba, repasando las excusas más típicas, las conversaciones incómodas y los intentos desesperados por salvar lo inevitable.

Antonio Pagudo arrancó su monólogo en El Club de la Comedia asegurando que su novia le dejó "de forma increíble", no porque rompiera con él, sino porque no lo vio venir... y eso que la conversación que tuvo por teléfono frente a él hablaba por sí sola, a pesar de que le dijera que estaba hablando con su madre.

A partir de ahí, repasó con ironía las pistas que, según él, anuncian el final de una relación: desde que tu pareja deje de contártelo todo hasta que empiece a arreglarse para salir "pero sola". "Cuando una chica quiere romper contigo te va dejando señales, indicios, miguitas de pan... neumáticos rajados", bromeó.

El actor también puso el foco en el temido "tenemos que hablar", una frase que, según dijo, nunca trae buenas noticias. Pagudo fue desmontando algunas de las excusas más habituales de las rupturas, como "esto es lo mejor para los dos", "no es por ti, es por mí" o "deberíamos ver otras personas", cuya traducción humorística resumió en "deberíamos ver a otras personas desnudas". Y lanzó un consejo para quienes atraviesan ese momento: "Nunca intentéis negociar. Las rupturas no son democráticas. Ella no te está consultando, te está informando".

Para terminar, el humorista defendió que lo más importante tras una separación es "conservar la dignidad y la plaza de garaje", antes de recordar que siempre conviene sacar el lado positivo a las cosas. Eso sí, reconoció haber aprendido la lección y prometió no volver a cometer el mismo error: "Ya no volveré a ser tan ingenuo. Voy a llamar a la madre a ver qué le dijo para dejarme".

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