Joaquín Reyes recuerda en este divertido monólogo de El Club de la Comedia los años en los que no existían los móviles. "Antes llegabas a casa y tu madre era el buzón de voz", destaca el humorista, quien, además, afirma que los móviles son "una movida".

Por otro lado, Reyes afirma que en este monólogo se ha quitado "la careta": "No tener filtro me deja hablar de cualquier tema". Por eso, el cómico pide hablar de las toallitas: "Las mías tienen Aloe Vera y camomila, ¡se me está poniendo el culo rubio!".