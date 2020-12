Berto Romero repasa con el público de El Club de la Comedia "el primer momento en la historia" en el que alguien sintió la necesidad de blanquear su ano. "Ese día, la humanidad perdió una batalla", señala el cómico, que todavía va más allá con la figura del cirujano plástico: "Nadie habla de ese señor. Que no os engañe la palabra plástico: es un médico. Gente que empezó su carrera para salvar vidas… Y esa persona, con esa maleta cargada de sueños, un día se descubre a sí mismo [blanqueando un ano] y se pregunta: ¿qué ha pasado?".

Romero no escatima en detalles y menciona diversos aspectos de la cirugía plástica: "Yo reflexiono mucho sobre esto, no hago otra cosa. Creo que la cirugía estética debería dejarse de cosas superficiales (ya ves tú qué contrasentido) e investigar en otros campos. Por ejemplo, para corregir el efecto ‘chupachups’". Según explica, esto es lo que ocurre con las personas a las que les adelgaza mucho todo el cuerpo, menos la cabeza: "En el cráneo no hay chicha", bromea. Todas estas gracias y mucho más, en el vídeo principal de esta noticia.