"Hay dos tipos de personas: las que tuvieron pueblo, y las que no"

COMENTARIOS HACHE

La cómica ha llegado a una conclusión: "hay dos tipos de personas: los que de pequeños tuvieron pueblo, y los que no". Eva comenta que si has tenido pueblo has disfrutado mucho más la infancia, ya que sino la diversión era "ver las obras de la M-30". ¿Por qué? ¿Qué hay en los pueblos? Algo fundamental: "la casa de la loca muerta".