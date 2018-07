Eva Hache: “En el pueblo me he aburrido como una mona”

LA TRISTEZA DE SU PUEBLO

La presentadora de ‘El Club de la Comedia’ ha pasado el fin de semana en el pueblo. “No vuelvo… ¡Qué aburrimiento, chiquillo! Me he aburrido como una mona. Hemos dejado el parchís sin dibujo”. Y es que no hay nada para ver ni nada qué hacer. Ni siquiera hay una iglesia románica, una fiesta rara, un personaje ilustre.