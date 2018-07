Eva encuentra a su doble

COMENTARIOS HACHE

La humorista comenta que un día por fin encontró a su doble... "con un estilazo la tía...". Supo que eran diferentes porque ella era inglesa así que para que no haya equivocación entre una y otra aconsejaba: "Si me véis y dudáis que sea yo decidme: one two three... Si os responde four: es mi doble, si os responde Caramba, soy yo"