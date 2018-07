Joaquín Reyes: “Me he puesto muy nervioso y me he meado encima”

La tercera temporada de ‘El Club de la Comedia’ ha tenido por primera vez 5 monologuístas en su escenario. Experiencias, caras nuevas y muy distintas reacciones en cada uno de los invitados.

Para Ernesto Alterio, esta primera vez en el programa “ha sido buena” “Estaba bien cuando no miraba nadie”, declara el actor.

Florentino Fernández ya se había subido a las tablas del teatro como socio pero era la primera vez que lo hacía en laSexta. “Esto de estar ‘El Club de la Comedia’ es muy heavy, porque el público hace sí o hace no, pero como digan que sí… tengo que volver ¡vaya coñazo!”

Berto Romero era uno de los veteranos. Sin embargo, era la primera vez que actuaba con unos artilugios “metidos por el culo”. Por eso, confiesa que “estaba nervioso”.

La primera reacción de Sara Escudero, ganadora del certamen de monólogos de la última temporada, también ha sido buena: “Se han portado pero no me han dejado hablar”

Pero no todo el mundo sale con esa sensación. Joaquín Reyes comenta: “Ha sido una experiencia horrible como siempre que vengo. Me he puesto muy nervioso y me he meado encima”.