Joaquín Reyes: “He estado excelso"

Los nervios de los monologuistas se notan al terminar su actuación. Salen contentos y satisfechos. El actor David Castillo comenta que sale con la boca seca ya que tanta gente impone pero nos confiesa a meda voz que se lo ha pasado "de puta madre". Cristina Castaño, que no es debutante sino que se sube al escenario por segunda vez, confiesa que el público se reía tanto que " yo me miraba el vestido pensando que se transparentaba algo”.

Tras Cristina, aparece Santi Rodríguez que está de subidón " y no me drogo ni nada". Y Nene que tranquiliza a los ecologistas asegurando que tirará el plástico de las latas "a la basura ecológica". Para terminar la noche, saluda Joaquín Reyes que parece no tener ni abuela ni tía porque considera que ha estado "excelso". Ha habído un desmayo y todo. Y es que he tocado techo".