Quién asesinó a la familia Barrio: el crimen que conmocionó Burgos y que sigue sin resolverse 20 años después

Una mañana de 2004 la ausencia de Salvador Barrio disparó las alarmas entre sus allegados, pero ninguno se podía imaginar que yacía muerto, junto a su mujer, Julia, y su hijo pequeño, Álvaro, en su piso de Burgos. Pero, ¿quién perpetró la masacre?, ¿qué motivos había detrás?

Tal vez nunca se encuentren las respuestas, porque este caso prescribió en junio de 2024. Dos personas fueron detenidas durante la investigación del caso: Rodrigo, el hijo mayor, y Ángel Prieto, el vecino que estaba obsesionado con Salvador. Primero, la Policía detuvo a Rodrigo, quien fue el único superviviente de la familia gracias a vivir en un internado a 80 kilómetros de Burgos. Sin embargo, la Policía descubrió que existía una manera de escapar del internado sin ser visto.

Además, el haber negado tener llaves de su casa, tener en su poder el anillo que habría sido robado a su madre la noche del crimen y las llaves desaparecidas del coche de su padre, hicieron a los agentes detener al joven, menor de edad. Otra de las señales que llevó a la Policía a detenerle fue ser ambidiestro, como el asesino. Sin embargo, aunque la familia materna estaba convencida de su culpabilidad, Rodrigo quedó libre ante la falta de pruebas. Rodrigo hoy aún carga con el peso de una acusación que fue desacreditada por la Justicia, mientras que su familia quedó definitivamente rota entre el dolor y las sospechas cruzadas.

A Ángel Prieto, la Policía le interrogó tras realizar unas pintadas de odio sobre la tumba de Salvador Barrio. Sin embargo, ante la ausencia de más pruebas, 'Angelillo, el loco', como le llamaban en el pueblo quedó en libertad. Aunque no por mucho tiempo, ya que tras atropellar mortalmente a una vecina con la que había discutido e inspeccionar su casa, la Policía reabrió la investigación sobre él. No obstante, las pruebas no eran determinantes y solo se le pudo culpar del asesinato de su vecina. Un crimen por el que está en la cárcel.