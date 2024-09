Después de que el testigo de la muerte de Eva María Aznárez señale a Malcolm Harvey, la Policía busca su ubicación tras su huida de España. Se encuentra en Estados Unidos, trabajando de sheriff, como ven en las fotografías que encuentran en Facebook. "Encontramos perfiles suyos en Facebook. Vamos analizando las fotografías, los comentarios... y vemos que ha estado integrado en los Marines y que ha tenido destinos en varios en varios sitios", explica el inspector de Policía Marco Antonio Navarro, que recuerda que encontraron fotos de Malcolm en las que lleva uniforme: "Era un agente de la ley". Malcolm vivía en Georgia, en Estados Unidos y era sheriff en una localidad que se llama Stone Mountain.

Malcolm era un respetado miembro de la comunidad y nada recordaba su paso por Zaragoza en 1992. A los investigadores españoles solo les queda ahora detenerle. "Cuando llega el momento

en que estamos profundizando y vamos a trabajar con FBI y vamos a empezar a moverlo a nivel de embajada, encontramos el obituario del fallecimiento de Malcolm", explica el inspector de policía Marco Antonio Navarro en el vídeo principal de esta noticia, donde el juez instructor Rafael Lasala explica que "falleció con 44 años en la localidad donde residía".

"Lo único que sé es que había indicios contra Eva María Aznárez y, por extensión y por identidad de la maniobra, con Mercedes Lárazo también", destaca Lasala. Por su parte, Marco Antonio Navarro insiste en que todo apuntaba a que el asesino de las dos jóvenes españolas de Zaragoza fue Malcolm Harvey: "Es la única persona que asume todas las todas las condiciones que nos llevan al autor del crimen de Eva y de Mercedes".

"Es un autor que, evidentemente, por lo que vemos en los dos crímenes, podría continuar matando", explica el inspector de policía, que destaca que, "sin embargo, desaparece de Zaragoza y no vuelve a matar a nadie": "No se vuelve a producir un crimen de fractura de cuello en Zaragoza desde entonces. No ha habido uno solo".

"Si asociamos a esta persona con esas capacidades de aprendizaje militar, con esa descripción que hace el vigilante, con ese reconocimiento de una fotografía aunque fuera posterior, con esa vinculación de la medalla de Sicilia, la cadena americana, la desaparición del entorno social y la desaparición del autor de los hechos, disponer de un vehículo que le permitía acceder a la base... yo no tengo ninguna duda de que el autor fue Malcolm Harvey", afirma tajante el inspector.