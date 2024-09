En el momento de desaparecer, Vanessa llevaba mes y medio separada de su pareja. Esa relación había sido muy complicada para ella, pero no siempre fue así. "Vanessa estaba muy enamorada de Pillo y después, bueno, decidió ser madre y fue cuando ya tuvo al bebé", explica su amiga. "Me dijo que iba comprar una cámara de fotos para hacerle fotos a su bebé", afirma su amiga, que recuerda que Vanessa dijo que esa cámara era para hacerle fotos" a la gente que realmente quería y que le querían. "Yo la veía muy feliz, la veía más feliz de lo normal", destaca la amiga, que afirma que, desde que había sido madre, Vanessa "se arreglaba mucho más, iba con su niño a todos los lados y la veía con otro ánimo".

A raíz de su relación con Pillo, Vanessa se acerca a su círculo de amistades, parejas jóvenes como Lino e Isabel, que también está embarazada, "de manera que eso les hace tener muchas cosas en común", explica la periodista Cruz Morcillo, que afirma que Vanessa e Isabel "se hacen muy buenas amigas, se apoyan una en la otra y comparten circunstancias". "Podemos decir que Vanessa

tenía dos entornos diferentes, el círculo de las nuevas amistades y el entorno que la había ayudado a llegar hasta ahí", detalla la periodista.

Por su parte, la amiga de Vanessa recuerda que una de las últimas veces que fue a su casa a buscarla, "no subía": "Yo la llamaba por la ventana. Subía cuando veía que las cosas no estaban bien". "Ella nunca me lo quiso contar, pero yo sabía que ahí pasaba algo", recuerda. Cuando han pasado cuatro días de la desaparición de Vanessa y Daniel, finalmente, el padre del niño y expareja de la joven acude al cuartel para poner la denuncia. Se trata de uno de los mariscadores más activos de la zona y, por lo tanto, no es un desconocido para la Guardia Civil.

Se le toma una primera declaración por parte de los compañeros de la Guardia Civil de Fene. Relata que tiene una mala relación con Vanessa, al menos una relación con altibajos en la que se cruzan denuncias. Vanessa lo denuncia por malos tratos y él también denuncia agresiones por parte de Vanessa hacia él. Además, Pillo afirma ante la Guardia Civil que Vanessa podría tener una depresión postparto.