Mateo y Lucas, hermanos transexuales: "Si Santiago Abascal conociera a algún transexual, no diría las cosas que dice"

Mateo y Lucas son dos hermanos transexuales andaluces que valoran el auge de Vox en las últimas elecciones andaluzas. Ellos no entienden el discurso de Vox, y aseguran tener claro que Santiago Abascal no tiene ningún ser querido que sea transexual

Según explican, "parece que queremos ser otra persona o tenemos complejo, pero no es así", y por ello explican que "hay un total desconocimiento". Además, dejan claro que ser transexual no es problemático, sino que el problema "es que la ley no nos ampare".

Así explican los vecinos de la Línea de la Concepción el aumento de Vox: "Como se trata mejor a los de afuera, los españoles nos rebelamos"

Los vecinos de la Línea de la Concepción hablan en este vídeo de Carretera y manta sobre Vox, después de que el partido de extrema derecha creciera 14 puntos en la zona. "Vox es un aire fresco a Andalucía tras 40 años de gobierno del PSOE".

El llamamiento de Lidia Falcón: "El feminismo tiene que participar en política o estaremos siempre con una pancarta en la calle"

La presidenta del Partido Feminista de España, Lidia Falcón, hace un llamamiento al feminismo durante su intervención en Carretera y Manta. Para ella, es imprescindible que el feminismo participe en política.

Joaquín Moeckel, sobre la ley de violencia de género: "Detesto cualquier tipo de maltrato, pero el hombre no debe estar completamente desasistido"

El abogado Joaquín Moeckel valora la irrupción de Vox en la política andaluza. Concretamente, valora la propuesta del partido de acabar con la ley de violencia de género.