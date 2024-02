Quien fuese la primera flagrante ganadora de Operación Triunfo 1, Rosa López, se confesaba hace menos de un año con Albert Espinosa en el programa El camino a casa sobre sus vivencias en la infancia y adolescencia. Y durante el programa recordaba con cariño, y también con cierta expectación, uno de los juegos a los que jugaba de niña: la lima.

"¿Sabes lo que es la lima, ¿no? ¡Venga ya, Albert!", se sorprendía al ver que Espinosa no conocía ese juego infantil. Explica la cantante que era una lima sin mango ("una lima, que no se cómo nos dejaban porque con eso matas a un cristo", reflexionaba Rosa) y con ella dibujabas en el suelo una rayuela, luego la tirabas: "Realmente ya ni me acuerdo como era, pero recuerdo que jugaba con mi hermano".

También recuerda con su hermano jugar en la barriada donde crecieron, que no era en Armilla, como dijo en OT, sino en la barriada de Almanjáyar, a las afueras de Granada. Y aquí, en esta barriada, Rosa y sus hermanos pasaron toda su infancia.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de El camino a casa, con Rosa López, programa que laSexta emitió el pasado mes mayo de 2023. Y hoy, miércoles 13 de febrero, vuelve de nuevo, la segunda temporada de El camino a casa, presentado también por Albert Espinosa.