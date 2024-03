"Mi mente ya había desistido de... además, incluso lo acepté", dice con cierta tristeza en su rostro Manuel Díaz 'El Cordobés' en esta conversación con Albert Espinosa. El presentador de El camino a casa y él se dirigen ya al final de este viaje por la infancia del torero, y como no podía ser de otra manera, en este último tramo ocupa un gran espacio el reencuentro con su padre, Manuel Benítez.

A pesar de que él ya no tenía ninguna esperanza, algo volvió a aflorar en su alma de nuevo cuando, estando en la finca de su amigo, vio la de su padre en la distancia. "Le dije a mi amigo: 'a mi padre lo han operado y no sé cómo está realmente, me gustaría saber cómo está'. Él me dijo: '¿quieres que llamemos?'". Ese fue el momento definitivo. "Mi corazón dijo 'inténtalo otra vez' y fue la definitiva".

Manuel llamó a ese número de teléfono y habló con su compañera. Ella se quedó con su número y él le respondió con un mensaje de audio en el que le decía, 'hijo, estoy bien, gracias por haber llamado'. "A raíz de ahí él dijo en la prensa: 'mi hijo ya tiene mi teléfono, que me llame cuando lo necesite'". En ese momento, él tomó las riendas de ese acercamiento y empezó a hacerlo posible.