En la plaza de Manolete, donde tantas veces imaginó con convertirse en torero y reencontrarse con su padre, Manuel Díaz 'El Cordobés' se come ahora un bocadillo de mortadela en compañía de Albert Espinosa, el mismo que degustaba en sus meriendas cuando era un niño. En este viaje a la infancia que es El camino a casa, el diestro se ha abierto en canal y ha hablado de la relación con Manuel Benítez como nunca antes en público.

"Si tu padre hubiera sido pintor, tú hubieras sido pintor. Si hubiera sido escultor, tú hubieras sido escultor. Yo creo que te hiciste torero para que tu padre te viese de alguna manera". Sin embargo, y a pesar de su complicada experiencia vital, el torero siempre encuentra un momento para la risa y la broma. "Bueno, y porque se ligaba mucho, ¿eh?", responde con gracia.

Albert Espinosa no puede evitar soltar una carcajada ante tal comentario. "No veas tú en el barrio la que yo liaba con las niñas", bromea Manuel. "¿Eras un ligón o qué?", quiere saber él. "Totalmente, siempre he sido... se me ha dado bien eso", reconoce.