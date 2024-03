"Me cago en la p***, te he hecho llorar", afirma Albert Espinosa al mostrar un vídeo de sus abuelos a David Bustamante, que se emociona al recordarles. "Cada vez que vengo aquí paso mucho tiempo con mi abuelo Ricardo, que tiene 92 años y es el único que me queda", destaca el cantante, que afirma que echa "mucho en falta" a su abuela Isabel, a su abuelo Tito y su abuela Balbi porque "eran maravillosos".

El artista dedica unas bonitas palabras a esa generación: "No tenían para calzarse y dormían ocho hermanos en un colchón tirado en el suelo. No tenían todas las comidas, estaban desnutridos y esa generación es la que nos ha dado la calidad de vida que tenemos hoy en día y que, a veces, hacemos de todo por destruirla". Además, David Bustamante destaca que esa idea es la que quiere transmitir a su Daniella, su hija con Paula Echevarría: "No le quiero dar la brasa pero debe entender las cosas".

Y es que el cantante insiste en que esa generación "siempre tiene una sonrisa" y es agradecida por todo. "Sin ellos no tendríamos absolutamente nada de ahora", destaca Bustamante.