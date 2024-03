Después de que Albert Espinosa le muestre un vídeo de sus abuelos hablando de él hace años, David Bustamante no puede contener las lágrimas. "Cada vez que vengo aquí paso mucho tiempo con mi abuelo Ricardo, que tiene 92 años y es el único que me queda", destaca el cantante, que afirma que echa "mucho en falta" a su abuela Isabel, a su abuelo Tito y su abuela Balbi: "Eran maravillosos". "Ha sido una generación que muchas veces intento transmitir a mi hija", explica el artista, que aunque detalla que no le quiere "dar la brasa" la joven debe "entender las cosas".

"Somos unos privilegiados, ya no ella, yo lo he sido", insiste David Bustamante, que realiza una bonita reflexión sobre los ancianos: "Esta generación no tenía para calzarse y dormían ocho hermanos en un colchón tirado en el suelo. No tenían todas las comidas, estaban desnutridos y esa generación es la que nos ha dado la calidad de vida que tenemos hoy en día y que, a veces, hacemos de todo por destruirla".

Además, el cántabro resalta que esa generación "siempre tiene una sonrisa": "Son agradecidos por todo". Por último, Bustamante insiste en que "sin ellos no tendríamos absolutamente nada de ahora".