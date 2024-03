"Esa imagen es espectacular", dice con admiración Albert Espinosa ante el nuevo recuerdo que comparte con él Manuel Díaz 'El Cordobés' en El camino a casa. El torero recuerda el día en el que se tiró al ruedo de espontáneo en una corrida de toros en la que participaba su padre, Manuel Benítez 'El Cordobés', décadas antes de que lo reconociera como hijo suyo.

Todo ocurrió muy rápido, cuenta, y no tuvo ocasión de cruzar mirada con él. "Me dijeron que si saltaba me prometían una serie de cosas, yo me vi un poco con esa necesidad y te digo una cosa: no me arrepiento, pero si tuviese que volver a hacerlo... no es el camino más correcto", reflexiona más de 30 años después.

"Pero podría decirse que es el primer toro que toreasteis juntos", observa el presentador. "Sí, es la primera vez que estábamos juntos en un ruedo", concede él con cara seria, quizá no demasiado orgulloso de la decisión que tomó en aquel momento.