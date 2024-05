Ana Peleteiro se abrió en canal con Albert Espinosa en El camino a casa recordando los duros momentos que vivió en el instituto por culpa del acoso.

"Venía de un colegio pequeño, muy familiar y aquí, de repente, entré en una clase con 32 personas, profesores nuevos.. sufrí un poco de bullying, pero me defendía en todo momento", aseguró.

En este sentido, hizo una confesión: "Tuve que pelearme varias veces y mi padre se pasaba todo el día en la Jefatura de Estudios".

Lejos de reprocharle nada, su padre siempre le mostró su apoyo. "Defiéndete hija, como si tengo que venir aquí todos los días de la semana, pero tú defiéndete", le respondió él.

La deportista recuerda que fue en el instituto donde, por primera vez, le llamaron "negra de mierda" y reconoce que pasó "malos momentos".

"No era fácil, no era tan madura. Me faltaba puntos de ayuda y de soporte para defenderme mejor", añade.

