La atleta Ana Peleteiro fue una de las protagonistas de la primera temporada de El camino a casa, que acaba de iniciar su segunda temporada, con Albert Espinosa, de nuevo, al frente. Ana Peleteiro volvía de nuevo al instituto donde estudió y con ayuda de algunas de sus profesoras, nos contaba curiosas anécdotas de sus clases en aquel centro educativo gallego.

Una de aquellas anécdotas tiene que ver precisamente con sus profesores de educación física. Y es que tal confesaba la atleta, bronce en triple salto en los JJOO de Tokio 2020, "se picaban conmigo porque era mejor que ellos", pero no obstante, me ponían buena nota: un 8, tal como observaba Espinosa en el boletín antiguo de notas de una adolescente Peleteiro. Aunque asegura también que "un año me quedó educación física".

Sus profesoras, presentes en aquella visita al instituto, recordaban y admitían que "desde que llegó (al instituto), vimos que esa cabezonería y esa perseverancia la iban a hacer llegar alto. Y ahí, llegó".

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de El camino a casa, con Ana Peleteiro, que se emitió en laSexta el pasado mes de junio de 2023.