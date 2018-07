LA ANDALUZA LAMENTA QUE ENCIMA SENTÍA QUE ERA "CULPA" SUYA

Sagrario confiesa a sus amigas andaluzas y catalanas de Bienvenidas al norte y al sur cómo comenzó a tener conciencia feminista después de sufrir una agresión sexual: "Me sentí agredida cuando empecé a trabajar. Mi jefe supremo me plantó una mano encima y yo temblaba como una hoja, no sabía qué hacer. Conseguí escabullirme pero, además, disculpándome".