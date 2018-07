Las abuelas catalanas, unidas en defensa de Cataluña en su tenso rifirrafe con Rodríguez de la Borbolla

Nuestras abuelas catalanas preguntan a José Rodríguez de la Borbolla por qué llamó "cerdos" a los independentistas. El expresidente de la junta de Andalucía y las abuelas protagonizan un tenso rifirrafe en el que las catalanas, tanto a favor de la independencia como en contra, se unen para defender Cataluña.

Cómo explicar (y justificar) ante dos catalanas por qué "los independentistas son unos cerdos"

El político mantiene que se refería "a los líderes independentistas porque son unos malversadores de la realidad".

"Gracias a actitudes como la suya, cada día hay más independentistas"

La catalana Remei habla con José Rodríguez de la Borbolla: "Tenemos un Gobierno catalán y un Estado que no afronta que existe un conflicto político. No se puede obviar que hay dos millones de personas quieren votar".

Así ve el PER una catalana y así se lo explica una andaluza: "Es una realidad muy desconocida con un mito falso"

Nuestras abuelas andaluzas y catalanas hablan con la jornalera Dolores del Hoyo sobre en trabajo en los campos andaluces y el polémico PER: "Cuando sea más mayor, me tendré que acoger a la triste pensión que me va a quedar. Somos autónomos agrarios, pero con 426 euros no se vive". Además, lamenta que "hay patrones corruptos que no declaran tus jornadas trabajadas".

¿Cómo funciona el sistema de contratación de los jornaleros en Andalucía?: "Estás desprotegido"

El jornalero David Pérez explica cómo es el sistema de contratación en el campo en Andalucía: "Te dan el sobrecito por lo que tú has trabajado y no puedes reclamar, si lo haces, te expones a que no te vuelvan a llamar".

Una jornalera andaluza: "¿Que estáis oprimidos por el Gobierno de España?, pues igual que yo con el patrón que me pisotea"

Dolores del Hoyo cuenta los motivos por los que los trabajadores del campo no se movilizan contra sus precarias condiciones. "En Cataluña, tenéis casi todo lo mejor, protestáis por cosas que no son lógicas", destaca.

El brindis de un hostelero andaluz con las abuelas de Bienvenidas al sur: "Por romper ya de una vez por todas las barreras"

Las abuelas catalanas de Bienvenidas al sur alucinan con la relación de calidad, cantidad y precio de la hostelería en Andalucía ya que, según señalan,en Cataluña es más caro. "En Andalucía nos podemos permitir comer en los bares, necesitamos el contacto con la gente", destaca Antonia.