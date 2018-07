ECHA POR TIERRA EL TÓPICO DE QUE "LA SEGURIDAD SOCIAL" SE LA PAGAN OTRAS COMUNIDADES

Así ve el PER una catalana y así se lo explica una andaluza: "Ahora sé lo que significa. Es una realidad muy desconocida con un mito falso"

Nuestras abuelas andaluzas y catalanas de Bienvenidas al sur hablan con la jornalera Dolores del Hoyo sobre en trabajo en los campos andaluces y el polémico PER. "Cuando sea más mayor, me tendré que acoger a la triste pensión que me va a quedar. Somos autónomos agrarios, pero con 426 euros no se vive". Además, lamenta que "hay patrones corruptos que no declaran tus jornadas trabajadas".