Tras una más que tensa comida en La Central Gastro, el restaurante en el que Omar Fares es copropietario y gerente, llega el momento de pagar la cuenta, de la que se encarga Alberto Chicote. Pero antes de desvelar cuál es la cuantía, los concursantes de Batalla de restaurantes intentan adivinarla. 310, 255, 320... estiman. "314", anuncia el presentador, que se marcha para dejarles intimidad y que puntúen a su gusto todos los aspectos del restaurante.

"Le he dado un 3 al marisco. El carabinero estaba pasado y el bogavante, recocido", critica con dureza David, de MalaSangre. Alberte tampoco está demasiado conforme y puntúa con un 5 la comida. "Había cosas muy bien hechas y cosas que no estaban tan bien hechas".

Quien pone sus cartas sobre la mesa es Claudia, de CasaLuisa. "Hoy he venido a jugar 100%. He puesto un 5 a todo, no quería ser mala. Entonces, te doy un aprobado raspado", confiesa ante las cámaras la participante que más ha acusado a los demás de llevar una estrategia y no puntúar de manera justa.

En esta clasificación, todavía provisional, La Central Gastro ocupa el tercerlugar, con un 5'1 de valoración media. Tras él solo se encuentra Casa Luisa.