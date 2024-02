Los participantes de esta edición de Batalla de restaurantes disputada en Menorca se encuentran en Sa Fonda, el restaurante de Jordi, estudiando su carta y decidiendo cuál va a ser su pedido. Sin embargo, Ñin, de El Muelle Asador, parece tener puesta la mente en otro sitio. Concretamente, en el restaurante de Diego, el Miramar.

"Veo que ha respetado la carta, lo que él tiene. No ha hecho ningún cambio para el día de hoy", comenta ella. Cuando Diego no se da por aludido con este comentario, decide hablarle sin tapujos. "Estuve 'chafardeando' por internet con tu restaurante y vi que tenías lasañas y pastas", asegura. "No, la carta de Miramar no tiene lasañas ni pastas desde hace ya varios años", responde él con extrañeza. Ella se defiende. "Pues mira a ver en internet, a ver lo que está saliendo".

Diego comienza a molestarse. "Has visto una carta desactualizada. La gamba roja es de mi carta de todos los días", comienza a explicarle. Ñin le interrumpe para reprocharle que no le haya enseñado el certificado de la carne de buey que tanto dio que hablar durante el servicio en El Muelle y en Miramar. "Me lo esperaba, ¿eh?", responde él, enseñándole el documento en su móvil.

"Lo de enseñarme el certificado ha sido otra fantasmada de Diego", se queja ella en su entrevista personal ante las cámaras de Batalla de restaurantes.

De vuelta a la mesa, ella intenta bromear sobre la situación, acusándole de haber "jugado con ventaja". El chef ya no puede más. "Yo creo que me estás malinterpretando desde el principio y de verdad que me está molestando".