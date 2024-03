El camarero les trae la carta y con esta llega el primer comentario negativo. "Es una carta muy estándar", comenta Borja después de leer la oferta. Miguel sale junto a su camarero, que les sirve cava. Los participantes de Batalla de restaurantes piden croquetas. "¿Las hacéis vosotros?", quiere saber Chicote. El propietario de Descaro le responde que son de quinta gama pero con su receta. "Es decir, que nos vas a dar croquetas industriales pero con tu receta", responde el popular chef sorprendido.

El servicio empieza tenso y llega el momento del cocido. Los aspirantes coinciden en que las carnes están un poco secas. El cocinero de Albor añade: "El garbanzo está tierno, pero no es de muy buena calidad". En la cocina, el propietario de Descaro avisa a sus trabajadores que van a cuchillo a por ellos. "A mí me parece un cocido para turistas" sentencia Borja. "Yo creo que aquí no vendría un madrileño a comer un cocido y a traer a su familia", añade.

Con los segundos, Miguel sale a la mesa a preguntar qué tal va todo. Alberto, cortante, le responde: "No te lo vamos a decir". Sus rivales se quedan asombrados con las cantidades de los segundos platos. "Voy a llamar a mi madre y le voy a decir: 'No cuentes conmigo en Nochebuena'", bromea el presentador. Los segundos no convencen a los comensales. Entre los fogones, Miguel anima a sus empleados. "Estoy convencido de que voy a ganar".