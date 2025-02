Así reacciona Alberto Chicote al descubrir el origen de sus chuletillas en un restaurante: "Han aparecido de dios sabe dónde"

"Lo que me ha contado no es cierto", explica Alberto Chicote al resto de comensales al descubrir en Batalla de restaurantes que las chuletillas que había pedido en el restaurante La Vera no han salido de donde dice la dueña.

Alberto Chicote busca en Guadalajara el mejor cordero asado, visitando los restaurantes La Vera, La Curva, La Posada de Consuelito y Avadar, con sus respectivos chefs y propuestas. Tras visitar todos estos locales, Chicote reúne en el día de la confrontación a los cuatro restauradores cara a cara para que descubran qué puntuaciones se han puesto entre ellos.

El primer local al que acude Alberto Chicote en Guadalajara es La Vera, donde el exitoso chef sufre un incómodo momento al descubrir la mentira de su propietaria sobre su comida. Todo ocurre cuando Mari Cruz acude a cocina a informar a su cocinera de que el exitoso chef había pedido chuletillas, ésta le confiesa que no tienen. Un momento en el que Mari Cruz entra en pánico: "Me cago en la puta. Qué cagada, me dan ganas de irme". La propietaria decide informar del percance a Chicote, quien decide pedir entrecot. Sin embargo, cuando la propietaria informa de nueva a la cocinera, vuelve a ocurrir lo mismo: tampoco hay entrecot.

Ante la vergüenza de salir y volver a decir a Chicote que tampoco tienen entrecot, Mari Cruz decide mentirle y explicarle que habían deshuesado un cordero para darle chuletillas. Sin embargo, la realidad es que su marido había ido a buscar chuletillas fuera del restaurante y las había traído fuera de cámaras mientras la propietaria hace un paripé delante de ellas. No obstante, Alberto Chicote pide que le enseñen de dónde han salido las chuletillas, descubriendo que no había ninguna pieza de cordero entera que pudieran deshuesar y volviendo enfadado a la mesa tras pillar la mentira de la propietaria.

"Nos ha pillado una mentira como un pan", afirma la mujer, nerviosa, a su marido, al que insiste: "Tú sabes la que he liado, que le he dicho que ibas a deshuesar el cordero y esta asado". Por su parte, Alberto Chicote vuelve a la mesa y explica lo sucedido al resto de hosteleros: "Lo que me ha contado no es cierto, estas chuletillas han aparecido de dios sabe donde, no tengo ni idea, pero desde luego, no de lo que ella me ha contado". Por su parte, Mari Cruz no puede evitar el bochorno y exclama: "Yo hoy no sobrevivo a esto".