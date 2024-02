Juan Pedro Medina, de Villanos Bistró Canalla; Ramón Barberi, de Burlesque y Luis Callealta, de Ciclo, visitan Puerto Mío, el restaurante junto al mar de Cádiz de María Florencia. Sin embargo, su aspecto, el conocimiento de sus empleados y su comida sorprende negativamente a los hosteleros.

Y es que cuando llega la hora de probar la comida, todos, incluso Alberto Chicote, coinciden en creer que lo que les ofrece María Florencia "no es atún de almadraba". "El atún no lo percibo porque tiene mucha salsa", afirma Luis mientras que Ramón destaca que "al final el atún es lo que menos se aprecia dentro del paladar". Juan Pedro, directamente, destaca que no le ha gustado nada. Alberto Chicote decide preguntar a la cocinera si realmente el plato de ventresca lleva atún de rojo. "¿Es atún rojo?, porque no lo creo", afirma rotundo Chicote a María Florencia, que insiste en que sí es atún rojo: "Al cocerlo a lo mejor puede cambiar el sabor".

Además, María Florencia insiste en que el atún rojo lo desmigó, pero no convence a Alberto Chicote: "¿A 55 pavos el kilo, lo cueces y desmigas?, pues no lo hagas nunca más en tu vida, por favor".