La joven Andrea sueña con ser cinturón negro de kárate y para que pueda conseguir su objetivo, Alberto Chicote la lleva al lugar en el que entrena la Real Federación Española de Kárate.

Allí conoce a Jesús del Moral, el seleccionador nacional, que le presenta al equipo nacional. Andrea acude a la clase para mejorar su técnica, lograr su objetivo y conocer a su ídolo: la karateca Sandra Sánchez, tres veces campeona del mundo de kata.

La deportista da a la joven con síndrome de Down consejos de cara al examen en el que se juega el anhelado cinturón. Una oportunidad para aprender de los mejores que Andrea no desaprovecha. Entre alegría y agotamiento, Andrea termina su entrenamiento: "No puedo más", confiesa al terminar la clase.

Llegó el día. Andrea acude al examen con el que espera conseguir su objetivo. La joven se juega mucho y aunque le dicen que es un campeonato como otro cualquiera, lleva mucho tiempo esperando este día. Chicote no puede evitar emocionarse ante la tensión de la prueba. "Me tienes toda la mañana llorando", confiesa.

Tras ser cinturón negro, Chicote quiere darle una sorpresa a Andrea: una master class con un maestro japonés al que admira: el maestro Ishimi, nuestro señor Miyagi.