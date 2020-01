Emocionada e incrédula, Ana ve cómo se ha hecho realidad su sueño de ser bailarina. Con su familia y con Chicote, la joven con síndrome de Down llora al ver su coreografía en la Gran Vía de Madrid.

Alberto Chicote se cita con Ana en la Gran Vía de Madrid. Frente a los cines Capitol, la joven con síndrome de Down recibe un regalo muy especial de parte del conductor de Auténticos: un cuadro personalizado de la bailarina de Degas con ella dentro. "No me lo puedo creer, vaya regalazo", le dice al chef antes de fundirse en un abrazo.

Pero ahí no terminan las sorpresas. En las pantallas de fuera de los míticos cines madrileños aparece la coreografía de 'Baile' de Rozalén y David Otero que grabó junto a su profesor Javier. "No me lo puedo creer, ¡soy yo!Parezco la Cenicienta", dice Ana y añade emocionada: "Todas las veces que lo he soñado...".

Otros momentos destacados

Ana comienza su andadura para cumplir su sueño de ser bailarina. Con la oportunidad de bailar en una escuela y presentarse a un casting para aparecer en un videoclip, la joven con síndrome de Down empieza a olvidarse sus "complejos". Este es el vído de Auténticos en el que Ana escucha un mensaje motivacional de su profesora.

Alberto Chicote conoce la casa familiar de Ana. Tras charlar con la madre de la joven con síndrome de Down conoce su habitación y un regalo con un emotivo mensaje. Unas palabras que llegan al corazón del presentador.

Ana se presenta al casting junto a su profesor de baile Javier Rodríguez para salir en un videoclip. Una prueba a ritmo de Rozalén y David Otero que pone la piel de gallina a Chicote.

Con un vestido único, zapatos de Cenicienta y maquillaje y peluquería para la ocasión, arranca el rodaje del videoclip de 'Baile', el éxito de Rozalén y David Otero.