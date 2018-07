"No hay derecho a recortar haciendo sufrir a los que más lo padecen"

"Tenemos a un político que pese a su apellido podemos asegurar que no es ningún chorizo", así presentaba Flo a su invitado: Miguel Ángel Revilla. El político ha sacado el libro: "Nadie es más que nadie" y Anna explica que se está vendiendo muy bien, "lleva 27 semanas como libro de no ficción más vendido".

Revilla está sorprendido por la acogida de su libro porque "para una vez que se pone uno a escribir... No había escrito ni a las novias cuando estaba en la mili", comentaba. Parece que en su obra no sale nadie muy bien parado, pero asegura que José Blanco es el que peor sale: "Absolutamente bien parado no sale nadie. El Rey tiene una faceta muy positiva y el peor parado, 'Pepiño' Blanco que para mí es la persona más mentirosa que he conocido".

Anna no pierde la ocasión para proponerle un juego... Una ronda de imágenes en la que le aparecerá una foto sobre alguien que conoce... ¿Qué contará de Felipe González? De momento podemos decir que hicieron la mili juntos...

Además, Revilla asegura haber visto la entrevista de Aznar y añade: "Así nos va".