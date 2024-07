¡A tu equipo de fútbol lo tienes que animar estés donde estés! Y así lo muestra este vídeo viral, donde a un hombre parece no importarle estar en misa para seguir el partido de su equipo en la Copa América. El chico se pone los auriculares y, con el móvil escondido en un bolso que tiene apoyado en el banco, sigue la retransmisión en directo del partido.

"Dale unos inalámbricos, porque si no te delata demasiado", comenta Tatiana Arús al ver en las imágenes cómo al chico se le ve el cable de los auriculares. Por su parte, Hans Arús afirma que alguna vez ha hecho lo mismo. "Si coincide tu equipo o selección tienes que hacer todo lo posible para poder ver el partido", asegura el colaborador de Aruser@s. Sin embargo, Alfonso Arús parece no estar del todo de acuerdo. "Si te coincide con una boda, puedes tener poco margen", asegura el presentador, pero "misas que yo sepa, hay a muchas horas". Eso sí, "entre la homilía y la narración de Chile, yo me quedo con el partido de Chile", termina bromeando Alfonso Arús.