Un usuario de redes sociales está arrasando con un vídeo en el que parodia una escena que daría explicación al gesto de Cristiano Ronaldo con Coca-Cola.

En él aparece pidiéndole las botellas del refresco de un lado del televisor y el astro del fútbol se las pasa.

El vídeo acumula miles de visualizaciones y es que se trata de una de las mejores parodias de este momento de la Eurocopa.

Otro momento destacado

Omar Montes ha explicado en declaraciones a los medios que ha alquilado la finca de Isabel Pantoja, Cantora, para grabar un videoclip. "Ya está alquilado y me ha costado un dinero. Lo he alquilado fuerte porque voy a hacer un videoclip y ahora voy a estar ahí un tiempo. El patio de fuera, todo lo he alquilado entero. Hay que mover mucha performance y entonces va a ser una cosa fuerte", ha dicho.