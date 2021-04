Un matrimonio de ancianos de La India ha sobrevivido al coronavirus tras varios días de hospitalización.

El hombre, con 105 años, y la mujer, con 95, se contagiaron en el mes de marzo y fueron ingresados en un hospital.

Tras unos días de tratamiento fueron dados de alta. Un rayo de esperanza cuando el país está sufriendo una gran ola de coronavirus.

Otro momento destacado

Ana Milán ha vuelto a lanzar una de sus respuestas épicas y esta vez no ha sido a una usuaria cualquiera, sino a una amiga. "Mi amiga Marina que me dice que me he puesto un anillo de papa", decía la actriz al leer el comentario. "Será gilipollas, que es una pieza art déco, ¡qué desgraciada eres Marina!", respondió entre risas.