El ingenio de los niños no tiene límite. Y si no que se lo digan a esta profesora que ha compartido la respuesta que se ha encontrado cuando corregía el examen de verbos irregulares en inglés de un alumno. La traducción de 'began' lo califica como "lo mejor" que le ha "pasado en la vida".

Una profesora ha compartido la respuesta de un alumno en un examen en el que se le pedía el pasado de los verbos irregulares en inglés y su traducción al catalán.

El niño tradujo el verbo 'begin', que significa 'empezar' y cuyo pasado es 'began', como "no come carne". "Probablemente lo mejor que me ha pasado en la vida", aseguraba la usuaria @_emedea y docente de este niño.

La joven profesora difundía en redes sociales la genial respuesta que no ha tardado en hacerse viral. La imagen del examen cuenta por casi 10.000 'me gusta' y más de 2.000 retuits.

