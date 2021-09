Cristóbal Soria ha versionado el famoso 'Tú me dejaste de querer', de C. Tangana, para hablar sobre el fichaje fallido de Mbappé por parte del Real Madrid.

"Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, Mbappé de mi vida, tú me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaban, se te fueron las ganas", ha cantado en 'El Chiringuito'.

