Este viernes se estrena la quinta temporada de 'La Casa de Papel'. La serie se dividirá en dos partes: cinco capítulos verán la luz hoy y los otros cinco, el 3 de diciembre.

En una de las entrevistas de la promoción, Úrsula Corberó ha hablado sobre su primera reacción cuando recibió el guion de la serie.

"Me acuerdo de cuando me dieron los primeros guiones. Yo decía 'esto puede ser la bomba o puede ser un quiero y no puedo'. Pero nos ha dado un chute de autoestima", ha desvelado una de las protagonistas.