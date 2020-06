Cepeda y Vox han iniciado una guerra en Twitter que todavía no ha cesado. Un enfrentamiento que comenzaba con la respuesta del cantante a un tuit de Santiago Abascal sobre el Ingreso Mínimo Vital aprobado en el Consejo de ministros. "Fomentando la invasión: todas las personas que lleguen en patera tendrán derecho a cobrar la renta. Mientras los españoles (y los inmigrantes legales), sin respiradores y sin cobrar los ERTEs... en la cola del hambre y la muerte. ¡Gobierno criminal!", publicaba el líder de Vox.

Unas palabras que encendieron al exconcursante de OT y que no dudó en criticar desde sus redes sociales: "La renta mínima vital la pueden cobrar todas las personas que lleven 1 año residiendo en España. Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto. La gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir". Una respuesta que rápidamente se hizo viral siendo Trending Topic.

Tal fue la repercusión que la formación de extrema derecha contestó al artista. "Solo los pijoprogres como tú piensan que los españoles podemos pagar una renta mínima a todos los africanos que vienen a España. La gente que viene en patera son víctimas de vuestras mentiras y de vuestro falaz discurso multicultural", publicaba la cuenta oficial de Vox.

Un cruce de acusaciones que no se ha quedado ahí. Cepeda ha vuelto a contestar pero esta vez aludiendo no sólo a Abascal, también a su partido político. "La inmigración genera más ingreso que gasto público panda de xenófobos. Aparte de que su paguita la están pagando ellos, el gobierno no la dará a personas en situación ilegal. Vuestro pensamiento fascista me da un miedo que me transporta casi a 1944. Iros a cagar", ha sentenciado el cantante.