La usuaria @PerkinsUnknown ha descrito en un hilo de Twitter cómo ha vivido los últimos días de trabajo en el supermercado donde trabaja. Una situación límite que le ha hecho contar su experiencia en la red social haciéndola viral.

"Os juro que en cuanto tenga tiempo y recupere las ganas de vivir, os cuento el INFIERNO que supone trabajar estos días en un super. Porque no os lo imagináis", escribía Croqueta de Tupper en Twitter el día que Pedro Sánchez decretaba el estado de alarma por coronavirus.

Dos días después llegaba lo prometido. A través de un hilo, @PerkinsUnknown cuenta cómo con una llamada de su encargada empezó su "tortura". La cajera empezó a doblar turnos, haciendo jornadas que comenzaban a las ocho de la mañana y terminaban a las diez de la noche.

Unas horas eternas de pie, expuesta a los virus, al cansancio y donde la poca paciencia de los clientes pone al límite la suya propia. La usuaria cuenta varias anécdotas que le ha tocado vivir sin perder el humor y reflejando la realidad que está viviendo los últimos días como las colas interminables, la histeria de algunos, o la falta de papel higiénico de las estantería.

Aunque en la mayoría de tuits critica la actitud de algunos clientes, la cajera también ha querido agradecer a las personas que han ido con actitud positiva. Unos "seres de luz" que "te ayudan a montar el pedido", "te recogen los carros", "que te sonríen y te dicen ¡ánimo!", "no obstaculizan tu trabajo" y "te disculpan si te equivocas".

Además ha aprovechado el tirón que ha tenido su publicación con más de 25.000 'me gusta' para hacer una petición: "Solo pediros, aunque sé que la mayoría lo estáis haciendo fetén, que os cuidéis. Que os quedéis en casa. Que luchéis contra el virus, porque si no lo hacemos juntos, el esfuerzo no valdrá de nada".