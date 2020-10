El cómico Dani Rovira ha hecho público a través de su cuenta oficial de Twitter un problema que tiene con el nombre de un pueblo catalán de la Costa Brava y que es altamente contagioso. Se trata de un conflicto musical que le viene a la cabeza cada vez que escucha el nombre de Cadaqués.

"¿Soy el único que cada vez que alguien nombra Cadaqués no puede evitar seguir cantando: que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado?", ha escrito el actor bajo el hashtag #tuitserio alcanzado los más de 5.500 'me gusta'.

Las reacciones no se han hecho esperar y cientos de usuarios confesaban sentirse identificados con Dani Rovira y compartir el mismo problema. Entre ellos, numerosos rostros conocidos como Mónica Carillo que le ha contestado con un "No estás solo", Roberto Leal, Nagore Robles o Hugo Silva.

Otro momento relacionado

Aruser@s también ha comentado el vídeo en la cuenta de Instagram de Dani Rovira donde fiel a su estilo, hacía un hilarante chiste sobre el Partenón en su vuelta al trabajo. "Lo siento, Zeus", se disculpaba.