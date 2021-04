Arturo Valls ha alucinado con una concursante de Ahora Caigo que ha asegurado que quiere gastar parte del premio en cirugía estética para sus amigos.

"El premio lo quiero para un máster, para un coche, viajar con toda mi familia y luego tengo una prima que quiere labios, una amiga quiere tetas, un primo quiere pelo. Tengo que arreglar a todos", ha dicho.

"¿Pero que tienes amigos que son mister potato?", ha respondido Arturo Valls entre risas.

Otro momento destacado

Loles León ha compartido un vídeo en el que anuncia que ya le han llamado para acudir a vacunarse contra el coronavirus. "Buenos días, me voy a vacunar. Estoy muy contenta, la primera dosis, ya me han llamado y me toca la Michelle Pfeiffer, me encanta Michelle Pfeiffer, es muy buena actriz, a ver si me sienta bien", ha dicho en un divertido vídeo.