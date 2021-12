No es Navidad hasta que no ves anunciada en televisión la película 'Solo en casa'. Eso es así. La familia McCallister este año se vuelve a ir de vacaciones por Navidad y deja en AirBnb su mansión para que alguien pueda quedarse 'solo en casa'. Esta vez no serás tú, Kevin (Macaulay Culkin).

Buzz McCallister, el hermano mayor, será el encargado de abrir las puertas de su casa para que cuatro personas puedan pasar la noche del 12 de diciembre en su hogar por solo 23 euros.

Con toda la decoración a punto, la mesa puesta, sorpresas y todas las trampas disponibles. Los huéspedes vivirán una estancia de lo más original estas navidades.