La historia de esta joven se ha hecho viral por lo particular de su anécdota. Con solo 17 años decidió mudarse de Oklahoma a Arkansas, ambos en Estados Unidos, y acabó viviendo en una residencia de ancianos.

Esta adolescente alquiló un apartamento sin visitarlo previamente y cuando llegó al barrio en el que se encontraba descubrió que se trataba de una especie de residencia para personas mayores con distintas viviendas en la misma urbanización.

"Me he mudado a un apartamento que nunca he visto en persona y me he dado cuenta de que me acabo de que es una casa de retiro", ha explicado en una publicación de Tik Tok en la que ha apuntado, además, que cuando llegó a este barrio se encontró con que "todos los vecinos tenían más de 65 años".

