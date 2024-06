Este niño está de camino al altar con los anillos de compromiso, viviendo un momento emotivo de la boda de un familiar, cuando ve que uno de los fotógrafos allí presentes se le vuelve a cruzar en el camino. Harto de la situación, el pequeño se 'rebota', tira las alianzas al suelo y se da media vuelta. "Se acabó la fiesta", comenta Alfonso Arús al ver la reacción del niño.

"Está claro que los niños no sabes nunca como van a reaccionar", dice Angie Arús mientras que Tatiana Arús bromea con su actitud al pensar que el niño dirá, "no me pagan lo suficiente como para que me estés sacando fotos".