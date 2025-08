No caigas en la trampa: la técnica para bloquear llamadas spam y evitar problemas

En una pasada temporada de Aruser@s, Alfonso Arús mostró cómo eliminar las llamadas spam de tu vida para evitar problemas y proteger tu privacidad.

Según el estudio que desveló el presentador del programa, tenemos tres pautas imprescindibles a seguir para bloquar este tipo de llamadas y evitar, entre muchas cosas, que nos suplanten la identidad.

No colgar de inmediato

No confirmar tu identidad

No responder a preguntas

"Es importante cerrar la conversación de una forma clara y directa, por ejemplo con un 'no gracias, no me interesa'", señala Alfonso Arús, a lo que la periodista de Aruser@s Elizabeth López añadía que también era primordial la forma inicial de saludo: "Hay que contestar con un 'dígame' en vez de decir 'sí', ya que podrían grabarte y utilizarlo para suplantar tu identidad en diversas situaciones".

"Vamos, que decimos un 'digamelon' o un 'hola bebé'", bromea el presentador del programa.

