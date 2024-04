Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s el triste vídeo en el que una mujer se graba en el aeropuerto contando que su hija la dejó "olvidada en el aeropuerto". "Se le olvidó que venía a visitarla y se fue con sus amigas a cenar y a mí me dejó aquí", afirma la mujer, al borde de las lágrimas.

"A mí nunca se me olvidó ella en ninguna parte", destaca la mujer, que lamenta que "los hijos se olvidan bien fácil de las madres": "A mí nunca se me olvidaba ella, en ningún momento se me olvidó", insiste la mujer en el vídeo, que, muy afectada, afirma que le da "tristeza": "Yo nunca pensé que me iba a pasar a mí".

Un triste vídeo que analizan en el plató de Aruser@s, donde todos dan la razón a la mujer. "Las madres nunca se olvidan de cuando llegan sus hijos, en cambio los hijos, qué poco pensáis en vuestros padres", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Hans Arús afirma que es cierto: "Yo siempre que aterrizo me llega un mensaje de si he llegado bien". "En cambio, yo cuando llego al aeropuerto pienso que estarán mis cuatro hijos con una pancarta de 'Bienvenido, papá', pero no ha pasado nunca", explica Alfonso Arús.