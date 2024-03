Atado en la cuerda de un globo el chupete del niño que protagoniza este vídeo viral emitido en Aruser@s dice adiós a su dueño mientras se eleva por los aires. El padre, orgulloso de su idea, graba este momento con su móvil, que además, coincide con el quinto cumpleaños del pequeño.

Sin embargo, él no se toma demasiado bien que su regalo sea precisamente despedirse de lo que más quiere en el mundo y cuando lo ve tomar altura, no puede parar de llorar desconsoladamente.

"Los niños tan pequeños no tienen la capacidad de previsión de un adulto y seguramente, hasta que no ha pasado y lo ha visto, no se ha dado cuenta de lo que estaba haciendo", comenta Alba Sánchez en plató. "Es mejor hacerlo a una edad más temprana, así no son tan conscientes y es más fácil", apunta Tatiana Arús.