"Si estas bebiendo cerveza sin echarla antes en un vaso, déjame decirte que no tienes ni idea", advierte el creador de contenido, @elcervecero_detiktok, que en este vídeo te da las razones por las que es mejor beber cerveza en un vaso. "Cuando la echas en un vaso se genera una preciosa capa de espuma, pues este proceso de romper la cerveza ayuda a liberar todos los aromas y a su carbonatación", explica como primera razón el joven, que añade "por lo que si no la dejas romper en el vaso, la cerveza cae en tu estómago y se produce allí esa fase pudiendo generar malestar e hinchazón". La segunda es que el vaso permite mejor liberar los aromas, esto según él permite apreciar mejor los sabores y mejora notablemente nuestra experiencia. "La tercera razón que los materiales como el metal o el cristal de las botellas no conserva bien la temperatura", razona el tiktoker, que afirma que "si la echamos en un vaso obtendremos una experiencia más fresca y placentera".

"Cuidado que has dicho que no tienen ni idea los que beben a morro, me parece que El Sevilla se lo va a tomar mal", advierte Alfonso Arús, que sobre el tema de la conservación de la temperatura en los botellines que explica el creador de contenido comenta "si la cerveza sale directamente del refrigerador y está el casco frío, y en cambio, el vaso no lo está, al servirla pierde temperatura". A lo que Angie le responde que lo que importa es que rompa, para que se liberen los aromas.

Alba Gutiérrez manifiesta que en algunos anuncios las personas que salen en ellos beben del botellín y están todos estupendos, sin hinchazón, ni nada. Hans Arús decide romper una lanza en favor del vaso. "Con la cerveza no sé, pero la cola en vaso de cristal está mucho más buena", afirma.