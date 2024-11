El viral de la joven que lava su jersey favorito por primera vez después de dos años: "Rezad por mí"

"Hoy este jersey cumple dos años y aún no lo he lavado. Llamadme lo que queráis pero es mi jersey preferido y lo último que quiero es que se me estropee", confiesa una tiktoker. ¿Qué pasará con el suéter?

To be continued...

"Llamadme guarro, pero estoy de acuerdo con ella", confiesa Alfonso Arús, que presenta el viral de TikTok de Abril Ruiz, @abrilru_, una joven que lleva a lavar su jersey favorito por primera vez. "Hoy este jersey cumple dos años y aún no lo he lavado", comienza diciendo en el vídeo, para sorpresa de muchos de los internautas.

"Llamadme lo que queráis, pero es mi jersey preferido, me costó lo suyo y lo último que quiero es que se me estropee poniéndolo en la lavadora y que se me quede pequeño. Así que me vais a acompañar a la tintorería a lavarlo por primera vez en dos años", explica la chica.

Abril confiesa que sus amigos "siempre se meten con ella" porque dicen "que es una cerda". "Lo que no entienden es que me da pánico, que no puedo vivir sin este jersey", relata. Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, la joven deja el jersey en la tintorería y cuenta a sus seguidores que habrá segunda parte para ver el resultado. "Lo he dejado ya. Rezad por mí", concluye la creadora de contenido.

"No sé a dónde lo ha llevado, pero cinco euros es muy barato", opina Angie Cárdenas, al escuchar lo que le ha costado a la joven el servicio. En el vídeo que acompaña esta noticia puedes ver el debate que se ha formado en el plató de Aruser@s.