Este vídeo de TikTok de @alvarocasaress se ha hecho viral también en 'X', la red social anteriormente conocida como 'Twitter'. Y es que son muchos los que se sienten identificados con lo que el creador de contenidos cuenta en este divertido repaso por las diferencias en el comportamiento de una misma persona cuando vive con los padres a cuando ya se ha independizado.

"Yo no sé si es cierto o no, porque, como sabes, no me he independizado y tampoco lo voy a hacer", aprovecha la ocasión Hans Arús para volver a advertirle a su padre, Alfonso Arús, de que no piensa abandonar el nido. Y es que, independizarse, es duro, tal y como muestra el vídeo.

"En tu casa descubres que, por lo visto, la nevera no se llena sola. En casa de tus padres tienes recursos ilimitados, independizado va todo al milímetro. En casa papás, la ropa aparece limpia y planchada; independizado, si no se plancha, da igual... bueno, y si no se lava". Estas son solo algunas de los divertidos puntos que destaca @alvarocasaress y los aruser@s creen que tiene toda la razón del mundo.